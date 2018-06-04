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Суд ЕС разрешил гомосексуальным парам проживать в любой стране союза
Суд ЕС вынес решение, согласно которому гомосексуальные пары могут жить в любой стране, входящей в Евросоюз, независимо от того, признаёт ли она однополые браки.
Вердикт суда гласит: «
Отметим, что однополые браки имеют юридическую силу либо защищены законом в 22-х из 28-ми стран-членов ЕС. А вот в Болгарии, Румынии, Польше, Литве, Эстонии и Словакии однополые браки вне закона.
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Суд ЕС вынес решение, согласно которому гомосексуальные пары могут жить в любой стране, входящей в союз, независимо от того, признаёт ли она однополые браки.
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