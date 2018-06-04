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Суд ЕС разрешил гомосексуальным парам проживать в любой стране союза

05.06.2018 14:10 — Разное | ОНТ  
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Суд ЕС вынес решение, согласно которому гомосексуальные пары могут жить в любой стране, входящей в Евросоюз, независимо от того, признаёт ли она однополые браки.

Вердикт суда гласит: «Хотя страны-члены ЕС имеют свободу признавать законными или нет браки между лицами одного пола, они не могут ограничивать свободу проживания граждан ЕС, отказываясь предоставлять производное право на проживание гомосексуальному партнёру, который является гражданином страны за пределами ЕС».

Отметим, что однополые браки имеют юридическую силу либо защищены законом в 22-х из 28-ми стран-членов ЕС. А вот в Болгарии, Румынии, Польше, Литве, Эстонии и Словакии однополые браки вне закона.

 
 
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​Суд ЕС вынес решение, согласно которому гомосексуальные пары могут жить в любой стране, входящей в союз, независимо от того, признаёт ли она однополые браки.
 
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