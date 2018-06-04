В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 20 туристов из Китая пострадали в ДТП с автобусом в Канаде Как сообщают европейские информагентства, 24 пострадавших в ДТП с автобусом неподалеку от города Прескотт в канадской провинции Онтарио –...

Как сообщают европейские информагентства, 24 пострадавших в ДТП с автобусом неподалеку от города Прескотт в канадской провинции Онтарио – китайские туристы.В полиции сообщили, что 37 пассажиров автобуса, включая двух сотрудников турагентства, –также граждане Китая.Представители посольства КНР в канадской Оттаве выложили в Твиттере заявление, где сказано, что они внимательно следят за ситуацией и взволнованы состоянием пострадавших.По словам медиков, в результате аварии несколько человек получили серьезные травмы, некоторые из пострадавших находятся без сознания.По факту случившегося правоохранители начали расследование.