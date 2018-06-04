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Более 20 туристов из Китая пострадали в ДТП с автобусом в Канаде
05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Как сообщают европейские информагентства, 24 пострадавших в ДТП с автобусом неподалеку от города Прескотт в канадской провинции Онтарио – китайские туристы.
В полиции сообщили, что 37 пассажиров автобуса, включая двух сотрудников турагентства, –также граждане Китая.
Представители посольства КНР в канадской Оттаве выложили в Твиттере заявление, где сказано, что они внимательно следят за ситуацией и взволнованы состоянием пострадавших.
По словам медиков, в результате аварии несколько человек получили серьезные травмы, некоторые из пострадавших находятся без сознания.
По факту случившегося правоохранители начали расследование.
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Как сообщают европейские информагентства, 24 пострадавших в ДТП с автобусом неподалеку от города Прескотт в канадской провинции Онтарио –...
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