В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорус Андрей Скабелка возглавил казахстанский «Барыс» Сообщается, что уже в ближайшее время новый тренер, контракт с которым подписан на два года, займётся формированием тренерского штаба. Скабелка в качестве...

Сообщается, что уже в ближайшее время новый тренер, контракт с которым подписан на два года, займётся формированием тренерского штаба.Скабелка в качестве игрока четырежды выигрывал чемпионат Беларуси (1993-95, 2005) и дважды – Кубок Беларуси (2004, 2005). Лучший хоккеист годаБеларуси 1994 и 1997 года. В 1997 году стал чемпионом России.Тренерскую карьеру Скабелка начал в 2007 году. Работал с клубами «Металлург НК», «Гомель», «Торпедо НН», «Сибирь», «Авангард», в 2012-2013 годах – со сборной Беларуси.Дважды со своими командами выигрывал бронзу: с «Гомелем» в 2010 году и «Сибирью» в 2015-м.В минувшем сезоне Скабелка возглавлял омский «Авангард», откуда был уволен в январе этого года.«Барыс» в прошлом сезоне занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ.