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Почти 1200 человек погибли в Беларуси с 2000 года из-за нарушений правил эксплуатации катеров и лодок
05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Самая громкая трагедия произошла в 2013 году на озере Белом в Житковичском районе. В результате опрокидывания лодки, в которой находились 10 человек, погибли пятеро, в том числе трое детей.
В целом гибель людей при эксплуатации маломерных судов уменьшается, при том что количество катеров и лодок выросло многократно. Если в 2000 году в стране погибли при эксплуатации маломерных судов 126 человек при общем количестве таких судов около 4 тысяч, то в 2017-м – 9 человек. При том что число маломерных судов выросло уже до 330 тыс.
В МЧС призывают не игнорировать элементарные нормы безопасности, в частности, использовать спасательные жилеты, в которых должны быть все находящиеся на борту судна люди.
«Цена нашей жизни – 30-50 рублей. За все время деятельности ГИМС – в этом году будет 45 лет – ни одного утонувшего судоводителя не достали из воды в спасательном жилете», – подытожил представитель МЧС.
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Почти 1200 человек погибли в Беларуси с 2000 года из-за нарушений правил эксплуатации катеров и лодок
Самая громкая трагедия произошла в 2013 году на озере Белом в Житковичском районе. В результате опрокидывания лодки, в которой находились 10 человек, погибли...
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