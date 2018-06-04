ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 1200 человек погибли в Беларуси с 2000 года из-за нарушений правил эксплуатации катеров и лодок

05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Самая громкая трагедия произошла в 2013 году на озере Белом в Житковичском районе. В результате опрокидывания лодки, в которой находились 10 человек, погибли пятеро, в том числе трое детей.

В целом гибель людей при эксплуатации маломерных судов 

Читайте также

Купание запрещено на семи пляжах Беларуси
уменьшается, при том что количество катеров и лодок выросло многократно. Если в 2000 году в стране погибли при эксплуатации маломерных судов 126 человек при общем количестве таких судов около 4 тысяч, то в 2017-м – 9 человек. При том что число маломерных судов выросло уже до 330 тыс. 

В МЧС призывают не игнорировать элементарные нормы безопасности, в частности, использовать спасательные жилеты, в которых должны быть все находящиеся на борту судна люди. 

«Цена нашей жизни – 30-50 рублей. За все время деятельности ГИМС – в этом году будет 45 лет –  ни одного утонувшего судоводителя не достали из воды в спасательном жилете», – подытожил представитель МЧС.
 



 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая громкая трагедия произошла в 2013 году на озере Белом в Житковичском районе. В результате опрокидывания лодки, в которой находились 10 человек, погибли...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Великий камень» и ЕБРР заключили меморандум о взаимопонимании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика