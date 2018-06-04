В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти 1200 человек погибли в Беларуси с 2000 года из-за нарушений правил эксплуатации катеров и лодок Самая громкая трагедия произошла в 2013 году на озере Белом в Житковичском районе. В результате опрокидывания лодки, в которой находились 10 человек, погибли...

Самая громкая трагедия произошла в 2013 году на озере Белом в Житковичском районе. В результате опрокидывания лодки, в которой находились 10 человек, погибли пятеро, в том числе трое детей.В целом гибель людей при эксплуатации маломерных судовуменьшается, при том что количество катеров и лодок выросло многократно. Если в 2000 году в стране погибли при эксплуатации маломерных судов 126 человек при общем количестве таких судов около 4 тысяч, то в 2017-м – 9 человек. При том что число маломерных судов выросло уже до 330 тыс.В МЧС призывают не игнорировать элементарные нормы безопасности, в частности, использовать спасательные жилеты, в которых должны быть все находящиеся на борту судна люди.», – подытожил представитель МЧС.