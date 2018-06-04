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В Слониме рыбак упал в реку и утонул

05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Сергей Виноградов говорит, что погибший был в состоянии  опьянения. Судмедэксперты в  его крови  обнаружили 3,5 промилле алкоголя. 

Сегодня же утром в Слонимском районе тонул еще один рыбак. Закидывая в реку удочку, он зацепился блесной за дерево, упал в воду. Хорошо, что рядом оказалась спасательная станция. Дежурившие там работники ОСВОДа помогли пострадавшему, вытащили его на берег. Придя в себя после перенесенного стресса,  любитель рыбной ловли сел в автомобиль и уехал.

Всего в этом году в реках и водоемах Гродненщины утонули 19 человек, в том числе двое детей. Большинство из погибших перед смертью употребляли спиртные напитки. 


 
 
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Председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Сергей Виноградов говорит, что погибший был в...
 
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