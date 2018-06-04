В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Слониме рыбак упал в реку и утонул Председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Сергей Виноградов говорит, что погибший был в...

говорит, что погибший был в состоянии опьянения. Судмедэксперты в его крови обнаружили 3,5 промилле алкоголя.Сегодня же утром в Слонимском районе тонул еще один рыбак. Закидывая в реку удочку, он зацепился блесной за дерево, упал в воду. Хорошо, что рядом оказалась спасательная станция. Дежурившие там работники ОСВОДа помогли пострадавшему, вытащили его на берег. Придя в себя после перенесенного стресса, любитель рыбной ловли сел в автомобиль и уехал.Всего в этом году в реках и водоемах Гродненщины утонули 19 человек, в том числе двое детей. Большинство из погибших перед смертью употребляли спиртные напитки.