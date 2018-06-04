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В рамках подготовки к Европейским играм в Беларуси проходит антитеррористическое учение
05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Учение по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования проходит с 4 по 7 июня в Могилевской области, сообщили в Комитете госбезопасности. В нем задействована военная техника.
В учении принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других госорганов.
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Учение по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования проходит с 4 по 7...
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