В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В рамках подготовки к Европейским играм в Беларуси проходит антитеррористическое учение Учение по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования проходит с 4 по 7...

Учение по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования проходит с 4 по 7 июня в Могилевской области, сообщили в Комитете госбезопасности. В нем задействована военная техника.В учении принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других госорганов.