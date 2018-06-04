Самая старая кошка в мире отметила 30-летие





Хозяйка получила ее в подарок на свой 20-й день рождения и с тех пор не расставалась с животным. Она считает, что ее любимица смогла прожить так долго потому, что все свое внимание женщина, не успевшая родить детей, уделяла кошке. При этом Мишель Фостер не хотела фиксировать рекорд, потому как боялась за Щебенку, которая не любит шумиху и фотосъемки. "Она очень милая и добрая, но к старости стала немного ворчливой", – рассказала хозяйка.

В честь именинницы в местной ветеринарной клинике устроили вечеринку. В подарок она получила бесплатный прием у врача и месячный запас лекарств, которые она принимает для поддержания оптимального артериального давления.

Самой старой кошкой в истории официально признана Крим Пафф, которая умерла в 2005 году в возрасте 38 лет.