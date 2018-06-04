В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Минском водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП Авария произошла 4 июня примерно в 3 часа дня в садовом товариществе "Зеленый Бор" у деревни Старина, что под Минском. Водитель неизвестной машины сбил 10-летнюю...

Авария произошла 4 июня примерно в 3 часа дня в садовом товариществе "Зеленый Бор" у деревни Старина, что под Минском. Водитель неизвестной машины сбил 10-летнюю девочку. Шестиклассницу с травмами родные доставили в больницу. Водитель скрылся с места ДТП. Вероятно, водитель наехал на ребенка, когда ехал задним ходом.ГАИ Минщины просит всех, у кого есть хоть какая-то информация о случившемся, сообщить об этом по телефонам:Напомним, в Орше на пешеходном переходе BMW. А пьяный ‍на Volkswagenв Новогрудке.Ранее в Воложинском районе отец-бесправникпосле аварии. Позже мужчину нашли пьяным. Он объяснял, что напился уже после ДТП.