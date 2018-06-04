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Под Минском водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Авария произошла 4 июня примерно в 3 часа дня в садовом товариществе "Зеленый Бор" у деревни Старина, что под Минском. Водитель неизвестной машины сбил 10-летнюю девочку. Шестиклассницу с травмами родные доставили в больницу. Водитель скрылся с места ДТП. Вероятно, водитель наехал на ребенка, когда ехал задним ходом.
ГАИ Минщины просит всех, у кого есть хоть какая-то информация о случившемся, сообщить об этом по телефонам: (017)204-42-44, (017)229-06-14.
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Авария произошла 4 июня примерно в 3 часа дня в садовом товариществе "Зеленый Бор" у деревни Старина, что под Минском. Водитель неизвестной машины сбил 10-летнюю...
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