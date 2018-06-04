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9 тысяч км за полгода. Француз собирается переплыть Тихий океан

05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Француз начал свой заплыв утром во вторник, 5 июня, в японском городе Теси. Закончить он хочет в Сан-Франциско, который находится в восьми тысячах километров. Спортсмен собирается плыть по восемь часов в день и преодолеть свой путь за 180 суток. Если он сможет это сделать, то станет первым в истории человеком, который пересек Тихий океан.

Во время всего пути Бенуа Лекомта будет сопровождать команда на яхте. Этим поступком пловец хочет обратить внимание на проблему засорения океанов.

50-летний француз живет в США. В 1998 году он проплыл Атлантический океан. Путь в шесть тысяч километров пловец прошел за 73 дня.

1998

Большое тихоокеанское мусорное пятно — это масса отходов в северной части Тихого океана. Из-за океанических течений мусор, который попадает в воду с земли и кораблей, собирается в этой области и не уходит дальше. Согласно исследованию, размещенному в журнале Scientific Reports, площадь пятна достигает 1,6 миллиона квадратных километров.

 
 
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Француз начал свой заплыв утром во вторник, 5 июня, в японском городе Теси. Закончить он хочет в Сан-Франциско, который находится в восьми тысячах километров....
 
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