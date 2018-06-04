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С начала пожароопасного сезона лесная охрана обнаружила более 200 нарушителей

05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Из-за жары, дефицита влаги и сильного ветра во многих районах вводят запреты на посещение лесов. Первыми в начале мая это сделали на Гомельщине. Сейчас в стране «закрыты» леса в 54 районах. Еще более десятка лесхозов Минщины ожидают решения. К слову, в половине случаев виновником разгоревшегося пламени так или иначе становится человек.

– В нынешнем году в наших лесах произошло 246 случаев возгораний на площади 686,1 гектара. При этом наиболее сильно пострадали леса Брестчины – там произошло 52 пожара на площади 223,4 гектара, Гомельщины – 81 пожар на 201,5 гектара, Минщины – 71 пожар на общей площади 193,8 гектара. В остальных регионах очаги незначительные. Хочу заверить: ситуация под контролем, – обратил внимание консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Угрин.

После горячего лета 2015-го лесхозы существенно перевооружились и усилили контроль за состоянием лесов. По данным на начало года в системе Минлесхоза действуют 252 пожарно-химические станции (ПХС) и 663 пункта противопожарного инвентаря (ППИ). На балансе ПХС И ППИ находятся, например, 537 пожарных авто, 1794 мотопомпы, 692 емкости для воды, более 320 километров пожарных рукавов, более 12,5 тысячи ранцевых опрыскивателей. Система наземного обнаружения лесных пожаров состоит из 455 пожарно-наблюдательных вышек и 125 мачт. Почти 80 процентов из них оборудовано системами видеонаблюдения.



 
 
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Из-за жары, дефицита влаги и сильного ветра во многих районах вводят запреты на посещение лесов. Первыми в начале мая это сделали на Гомельщине. Сейчас в стране...
 
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