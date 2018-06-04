В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С начала пожароопасного сезона лесная охрана обнаружила более 200 нарушителей Из-за жары, дефицита влаги и сильного ветра во многих районах вводят запреты на посещение лесов. Первыми в начале мая это сделали на Гомельщине. Сейчас в стране...

Из-за жары, дефицита влаги и сильного ветра во многих районах вводят запреты на посещение лесов. Первыми в начале мая это сделали на Гомельщине. Сейчас в стране «закрыты» леса в 54 районах. Еще более десятка лесхозов Минщины ожидают решения. К слову, в половине случаев виновником разгоревшегося пламени так или иначе становится человек.– В, – обратил вниманиеПосле горячего лета 2015-го лесхозы существенно перевооружились и усилили контроль за состоянием лесов. По данным на начало года в системе Минлесхоза действуют 252 пожарно-химические станции (ПХС) и 663 пункта противопожарного инвентаря (ППИ). На балансе ПХС И ППИ находятся, например, 537 пожарных авто, 1794 мотопомпы, 692 емкости для воды, более 320 километров пожарных рукавов, более 12,5 тысячи ранцевых опрыскивателей. Система наземного обнаружения лесных пожаров состоит из 455 пожарно-наблюдательных вышек и 125 мачт. Почти 80 процентов из них оборудовано системами видеонаблюдения.