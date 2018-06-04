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Купание запрещено на семи пляжах Беларуси
05.06.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
лавврача по гигиене Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Кондрескул на пресс-конференции во вторник в Минске.
Купание на сегодняшний день запрещено на 7 пляжах страны. Это в Брестской области пляж санатория «Надзея» (Жабинковский район), центральный пляж в Бресте – правый и левый берег реки Мухавец, а также пляж в городском парке города Жабинка – там запрещено купание после повторного анализа взятых проб; четыре пляжа в Могилевской области: зона рекреации «река Днепр», на Гребеневском озере, пляж на Днепре в деревне Полыковичи, пляж на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы.
В летний период лабораторные исследования проб воды и обследования территорий проводятся каждую неделю, отметила специалист.
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лавврача по гигиене Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Кондрескул на пресс-конференции во вторник в Минске. ...
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