Правительство разрешило приватизацию «Белинвестбанка»

Беларуское правительство дало добро на приватизацию «Белинвестбанка». Но не для всех: акции банка продадут Европейскому банку реконструкции и развития, пишет TUT.BY. «Одобрить проведение открытым акционерным обществом «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» работы с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению в акционерный капитал данного общества инвестиций согласно проекту Мандатного письма Европейского банка реконструкции и развития», — говорится в постановлении.

В ЕБРР подтвердили информацию о том, что разрешение получено. Притом отметили, что подготовка к этому моменты велась и раньше, а теперь начинается работа по приватизации. Процесс покупки пакета акций может занять 6−9 месяцев. Сколько акций будет куплено и цену вопроса пока не озвучивают: об этом «рано говорить». Диалог о приватизации между правительством и ЕБРР ведется с мая 2015 года.

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