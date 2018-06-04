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Правительство разрешило приватизацию «Белинвестбанка»
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Беларуское правительство дало добро на приватизацию «Белинвестбанка». Но не для всех: акции банка продадут Европейскому банку реконструкции и развития,
В ЕБРР подтвердили информацию о том, что разрешение получено. Притом отметили, что подготовка к этому моменты велась и раньше, а теперь начинается работа по приватизации. Процесс покупки пакета акций может занять 6−9 месяцев. Сколько акций будет куплено и цену вопроса пока не озвучивают: об этом «рано говорить». Диалог о приватизации между правительством и ЕБРР ведется с мая 2015 года.
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