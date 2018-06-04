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15 лет назад Бигосовская погранзастава стала именной

05.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В рамках празднования столетия пограничной службы Беларуси прошло торжественное мероприятие, посвящённое 15-летию присвоения погранзаставе «Бигосово» имени красноармейца Николая Хохлова.

15 лет назад Бигосовская погранзастава стала именной

15 лет назад Бигосовская погранзастава стала именной

Традиция увековечивать подвиги героев-пограничников и присваивать их имена заставам живёт на границе издавна. Но заслужить это право могут лишь образцовые формирования – именная застава является гордостью каждой части. Вот и Бигосовская получила высокое звание благодаря добросовестному выполнению задач по охране Государственной границы.
Красноармеец Николай Хохлов — уроженец Москвы, в 1927 году он служил на 7-й пограничной заставе 12-го Бигосовского пограничного отряда. В одном из нарядов по охране границы обнаружил трёх нарушителей. Вступив с ними в неравный бой, был тяжело ранен, однако не дал диверсантам пересечь границу. Подоспевшие товарищи задержали нарушителей, но спасти сослуживца уже не смогли. Николай Хохлов похоронен у мемориала павшим героям Великой Отечественной войны в Росице. Это символично – солдат, выполнивший свой долг в мирное время, и воины, отдавшие свои жизни в борьбе с фашистами, лежат рядом. И память об их верности воинскому долгу останется навсегда. Имя Николая Хохлова увековечено в названии пограничной заставы «Бигосово».
Поздравления по случаю 15-я присвоения Бигосовской погранзаставе имени красноармейца Николая Хохлова и признательность за верность лучшим традициям солдатам в зелёных фуражках высказали заместитель начальника Полоцкого пограничного отряда по режиму и организационному обеспечению полковник Г.В. Ганусевич, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райис-полкома Н.Г. Киселевич, председатель Бигосовского сельского Совета депутатов В.С. Ходос, специалист РК ОО «БРСМ» Д.В. Соболевская, начальник пограничной заставы «Бигосово» старший лейтенант А.Н. Макаренко.
Начальник отделения информации и пропаганды ОИР, подполковник В.В. Коваленко и председатель ветеранской организации ПОГО, полковник в отставке В.Ю. Трафименко вручили медаль «За безупречную службу» старшему прапорщику С.М. Ломоносову, нагрудный знак «Отличник органов пограничной службы» прапорщику В.В. Перепечкину, юбилейные медали «100 лет пограничной службы Беларуси» подполковнику В.А. Костюшко, полковнику Ю.С. Венгеру, подполковнику А.Л. Нарубину, старшим прапорщикам В.И. Ковзелю, В.С. Ходосу, И.И. Гречухо, прапорщику Ю.Т. Денисёнку, Почётные грамоты – капитану Ю.В. Горбуненко и рядовому Е.Н. Васильеву.
Мероприятие продолжилось концертной программой, звучали мелодии военных лет и современные произведения в исполнении духового оркестра Полоцкого пограничного отряда.
В этот торжественный день на заставе побывали школьники младших классов СШ № 2. Начальник пограничной заставы «Бигосово» А.Н. Макаренко провёл для них экскурсию, познакомил со службой на границе и задачами пограничников, бытом солдат, продемонстрировал оружие, применяемое для охраны государственной границы, работу служебных собак.
Ребята живо интересовались происходящим. Торжественное мероприятие оставило неизгладимые впечатления, наверняка кто-то из школьников обязательно станет пограничником.
Лариса ЗАЙЦЕВА.
Фото автора.

 
 
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