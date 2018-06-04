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В Шайтерово придумывают необычные элементы благоустройства
05.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Не так много времени отделяет нас от того дня, когда Верхнедвинск будет встречать гостей областного праздника «Дожинки -2018». Готовится к этому событию не только город.
Работы по благоустройству идут полным ходом уже на подьезде к Верхнедвинску. Особенно это касается населённых пунктов, находящихся возле трассы Р20.
В рамках подготовки к празднику «Дожинки-2018» многое сделано в прошлом году: вместе с жителями красили бетонный забор по всему агрогородку, благоустроили территории административных зданий учреждений, обновили фасады. В этом году население активно участвует в работах по благоустройству придорожной полосы Р 20, проходящей через н.п. Лещилово, Шайтерово, Тясты, Жигули. В д. Тясты и Смульково появились новые информационные щиты, изготавливаются щиты для замены штакетного ограждения по ул. Центральная в Шайтерово и ул. Верхнедвинской в д. Тясты.
Запланировано изготовить и установить в четырёх населённых пунктах 10 малых архитектурных форм с разбивкой цветников. Хозяйством, которым руководит М. П. Гумненков, и которое является спонсором и «опекуном» претворения в жизнь всех идей по благоустройству, уже закуплены семена, а школа (руководитель В. Е. Хмелевская) выращивает рассаду. Даже к выбору растений подходили серьёзно: вначале определились с малыми архитектурными формами, а затем наиболее подходящими к ним цветами. В теплице Шайтеровской школы вовсю зеленеет рассада флоксов, сальвии, лобелии, цинерарии, бархатцев, петуний, цинний, помпонных астр.
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> Не так много времени отделяет нас от того дня, когда Верхнедвинск будет встречать гостей областного праздника «Дожинки -2018». Готовится к этому событию не только...
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