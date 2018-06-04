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В Шайтерово придумывают необычные элементы благоустройства

05.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Не так много времени отделяет нас от того дня, когда Верхнедвинск будет встречать гостей областного праздника «Дожинки -2018». Готовится к этому событию не только город.

В Шайтерово придумывают необычные элементы благоустройства

Над созданием Рога изобилия трудятся Т. Залетило, В. Першин и М. Шут.

Работы по благоустройству идут полным ходом уже на подьезде к Верхнедвинску. Особенно это касается населённых пунктов, находящихся возле трассы Р20.
Не перестаёт удивлять своими находками малых архитектурных форм шайтеровская земля.
— Это работа не одного дня, и если бы она не велась планомерно и заблаговременно, говорить о каком-либо результате сегодня не пришлось бы. Подходы к благоустройству мы отрабатываем в целом по населённым пунктам, и это даёт свои плоды, — рассказывает председатель Шайтеровского сельского Совета депутатов Т. А. Разумная. – Большую помощь оказывают и местное хозяйство, и школа, и депутаты.

В Шайтерово придумывают необычные элементы благоустройства

Карандашница.

В рамках подготовки к празднику «Дожинки-2018» многое сделано в прошлом году: вместе с жителями красили бетонный забор по всему агрогородку, благоустроили территории административных зданий учреждений, обновили фасады. В этом году население активно участвует в работах по благоустройству придорожной полосы Р 20, проходящей через н.п. Лещилово, Шайтерово, Тясты, Жигули. В д. Тясты и Смульково появились новые информационные щиты, изготавливаются щиты для замены штакетного ограждения по ул. Центральная в Шайтерово и ул. Верхнедвинской в д. Тясты.
Обустроена территория возле здания Совета. Покрашен бетонный забор по всему агрогородку.

В Шайтерово придумывают необычные элементы благоустройства

В. Деревяго и А. Самуто в школьной теплице.

Запланировано изготовить и установить в четырёх населённых пунктах 10 малых архитектурных форм с разбивкой цветников. Хозяйством, которым руководит М. П. Гумненков, и которое является спонсором и «опекуном» претворения в жизнь всех идей по благоустройству, уже закуплены семена, а школа (руководитель В. Е. Хмелевская) выращивает рассаду. Даже к выбору растений подходили серьёзно: вначале определились с малыми архитектурными формами, а затем наиболее подходящими к ним цветами. В теплице Шайтеровской школы вовсю зеленеет рассада флоксов, сальвии, лобелии, цинерарии, бархатцев, петуний, цинний, помпонных астр.
Исполнителем малых архитектурных форм стала Тамара Залетило. Жителям района наверняка известна её работа — фигурка Хрюшки возле фирменного магазина ОАО «Шайтерово». Теперь вместе с двумя помощниками, работниками ОАО «Шайтерово», она трудится над созданием «Рога изобилия» в Тястах. Сам рог и территория вокруг украсятся цветами, рядом будут стоять фигуры коровы с телёнком и свиньи с поросятами. А на «Дожинки» композиция дополнится мешками с зерном.
— Работы очень много, приходится даже сокращать время на сон, — говорит Тамара Иосифовна. – Но в срок управимся.
В Лещилово уже ждёт «расцвета» своего оперения Жар-птица. Рассада на клумбе высажена, но, как и планировалось, период наибольшего цветения придётся на время праздника.
Возле школы уже установлена «Карандашница». И карандаши в ней выглядят как настоящие деревянные, хотя, как и все архитектурные формы, выполнены из бетона. По задумке автора рядом появится тюбик с краской. Будут новинки у водоёмов и возле детского сада, ещё больше обустроятся криница и территория возле здания сельского Совета и многое другое.
А вот что – пока не скажем. Пусть это станет сюрпризом.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.

 
 
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