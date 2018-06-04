Гродненский подросток обманывал людей, собирая деньги на выдуманные похороны

17-летний житель Гродно ходил по квартирам и собирал деньги якобы на похороны соседа. Однако его обман быстро раскрыли, и теперь в отношении юноши возбуждено уголовное дело.



Изначально в действиях парня усматривали «мелкое хищение». Однако в итоге ему предъявлено обвинение по статье «мошенничество».