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Гродненский подросток обманывал людей, собирая деньги на выдуманные похороны
17-летний житель Гродно ходил по квартирам и собирал деньги якобы на похороны соседа. Однако его обман быстро раскрыли, и теперь в отношении юноши возбуждено уголовное дело.
Изначально в действиях парня усматривали «мелкое хищение». Однако в итоге ему предъявлено обвинение по статье «мошенничество».
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17-летний житель Гродно ходил по квартирам и собирал деньги якобы на похороны соседа. Однако его обман быстро раскрыли, и теперь в отношении юноши возбуждено...
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