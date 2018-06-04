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Посещение лесов — под запретом!

05.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Посещение лесов — под запретом!

С начала года на территории Гродненской области зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 18,91 га и 2 торфяных пожара на 1,47 га.

В связи с устойчивой сухой погодой и высокой температурой воздуха возникла опасность лесных и торфяных пожаров в нашем районе. Из-за погодных условий на территории гослесфонда Лидского лесхоза в Вороновском районе установлен IV класс пожарной опасности (высокая горимость).

Вороновский РОЧС информирует, что вступило в силу решение Вороновского райисполкома №308 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах» о запрете на пребывание граждан в лесах и лесопользование в пожароопасный сезон на период установления IV, V класса пожарной опасности. Согласно ему в этот период запрещаются сбор дикорастущих грибов, ягод и др., въезд на все лесные дороги, за исключением дорог общего назначения, проходящих через лесные массивы. Строго запрещается самостоятельное открытие опущенных шлагбаумов на въездах в лес.

Для уточнения информации о запрете на посещение лесов в любом районе страны можно обратиться в территориальные лесхозы или райисполкомы. Информацию по Вороновскому району можно получить у дежурного лесхоза по телефону 8-0154-61-14-27, а также на сайте ГЛХУ «Лидский лесхоз».

Уважаемые граждане! Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках или запрета на их посещение влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа до 25 базовых величин.

Вороновский РОЧС.

 
 
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С начала года на территории Гродненской области зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 18,91 га и 2 торфяных пожара на 1,47 га. В связи с устойчивой сухой...
 
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