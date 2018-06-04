Стараюсь оправдать доверие людей





Депутат районного и сельского Советов депутатов Андрей Михайлович Шинкович — по образованию педагог, профессии посвятил 24 года. Второй год он в должности председателя Радунского сельисполкома. В нынешнюю избирательную кампанию за него отдали свои голоса более пятисот из шести с лишним сотен проголосовавших. Высокий процент доверия ко многому обязывает.

Круг забот у руководителя первичного звена власти намного шире, чем у директора начальной школы. Это Андрей Михайлович ощутил с первых дней работы в новом статусе. На нем решение многих повседневных вопросов бытового, медицинского, торгового обслуживания, транспортного обеспечения, благоустройства подведомственной территории. А еще работа с населением, укрепление общественного порядка, профилактика пожаров.

— Как строю свою работу?— задумывается собеседник над заданным вопросом. — Определенный опыт уже был накоплен в сельисполкоме. Я входил в депутатский корпус в 26-м созыве, поэтому видел всю работу изнутри. Продолжаю ее, поддерживаю взаимосвязь с руководителями организаций местного и районного уровней, отделов райисполкома, райсоветом депутатов. На заседаниях сельисполкома, сессиях, сходах граждан стараемся рассматривать актуальные вопросы. Многие разрешаются на месте, с более злободневными выхожу на районный уровень.







Сельсовет — первая инстанция, куда люди обращаются за помощью. Каждую среду председатель проводит личные приемы. Но жители радунского края приходят к нему и не по графику. С самыми разными вопросами. Одни обеспокоены состоянием дорог, подъездных путей к населенным пунктам, другие — разгулом бродячих собак на улицах и наличием аварийных деревьев вблизи дома, у третьих возникли спорные вопросы в области земельного законодательства. Особенно часто звучит тема благоустройства. Вот и в день нашего приезда у Андрея Михайловича был посетитель. Пенсионер Я.Ю. Мисюро зашел поинтересоваться планами по благоустройству поселка. Много разговоров вокруг этого ведется. А достоверную информацию лучше получить, как говорится, из первых уст. И Андрею Михайловичу есть, что ответить земляку. На днях в сельсовете прошло рабочее совещание с участием руководства Вороновского райисполкома, на котором обсуждались мероприятия по благоустройству Радуни на 2019 год. Ожидается, что свой облик изменят улицы поселка, дворовые территории многоквартирных домов, будут благоустроены парк и площадь, подъездные пути к местным учреждениям образования. Начнется реконструкция начальной школы под Центр национальных культур. Большая роль в преображении поселка отведена и владельцам частных домов. А поскольку Ян Юзефович — председатель уличного комитета, ему нужно донести людям мысль: их владения тоже должны выглядеть достойно. Фасады домов, заборы, придомовые территории нужно содержать в чистоте, своими силами подкрасить, подремонтировать. Ян Юзефович из тех людей, для кого общественная нагрузка — дело важное и ответственное, а понятие «порядок на земле» начинается с личного подворья, улицы.

— Органы общественного самоуправления — мои помощники в работе. Старосты деревень, председатели уличных и домовых комитетов плюс депутатский корпус из 13 представителей различных сфер — это наша команда. На местный актив всегда могу рассчитывать в вопросах информирования населения, организации работы с ним, — рассказывает Андрей Михайлович. — А хотите увидеть образцовый порядок на земле, который уже много лет поддерживается по инициативе людей? Тогда едем.







Покидаем кабинет и направляемся в дальнюю деревню сельсовета — Талькунцы. До нее — 11 км. Беседу с председателем продолжаем уже в дороге. По ходу движения делаем несколько остановок. Первая — практически сразу, не успев набрать скорость, около продовольственного магазина №2. Торговый объект временно «переселился», так как в здании начался ремонт. Внутри кипит работа. Магазину пора преобразиться, ведь через дорогу конкурент — «Евроопт». Его открытие стало для жителей Радунщины радостным событием, весомым шагом в улучшении торгового обслуживания населения. Всего же на территории сельсовета шесть магазинов системы потребкооперации, населенные пункты обслуживает разъездная торговля.

Проезжаем мимо начальной школы, которую Андрей Михайлович возглавлял 14 лет. Нынешний последний звонок был здесь действительно последним.

— Не огорчает вас ее участь? — интересуюсь у него.

— Нет, — подумав, ответил он. — Школу ведь не закрывают, она сменит прописку. Здание не будет пустовать, да и инфраструктура поселка от этого не пострадает. Здесь появится другой, не менее важный для моих земляков, объект сферы культуры. Можно сказать, оптимизация начальной школы продиктована временем. Когда я пришел работать в учреждение, здесь училось более 400 детей, сегодня почти вдвое меньше. А вот школу-интернат очень жаль…







Проезжаем поворот на улицу Новую. В прошлом году там сильно подтопило дом пенсионерки. Стихийный пруд пять часов откачивала спецтехника МЧС. Интересуюсь у председателя, как в нынешнюю весну.

— Давайте заедем, — предлагает Андрей Михайлович, сворачивая.

Гелена Феликсовна встречает нас с улыбкой. Во дворе плодоносят деревья, играет красками цветник, на прежнем месте — огород. Ее знакомство с новым председателем как раз и началось с проблемы в дни весеннего разлива. Сначала позвонила в сельсовет, потом Андрей Михайлович приехал на место. Но в этом году потопа не было, с талыми водами во дворе помогли справиться дети.

Едем дальше.

— Вот участок дороги Радунь-Василишки заасфальтировали в этом году. Всего километров пять, а сколько вопросов снялось. По ней люди до кладбища едут. Жалобы неоднократно поступали. Хорошо, что нас услышали.

Вот и Талькунцы. Андрей Михайлович намеренно умолкает. Что тут пояснять, и так все видно уже при въезде. Чисто, обкошено. В какую сторону ни глянь, везде порядок. Улица в деревне всего одна, на ней 14 домов, живут одни пенсионеры. Ухоженные и подкрашенные фасады строений весело «проглядывают» из-за зелени деревьев, буйства красок цветников. Останавливаемся у кирпичного дома с лавочками вдоль забора. Здесь живут Леокадия и Бенедикт Круповесы. Она — староста деревни уже много лет. Пятачок земли за забором их дома — центральная «площадь» деревушки, не иначе. Здесь останавливается автолавка, в ожидании которой можно присесть в тенечке. А заодно и поделиться новостями, рассказать старосте о том, что волнует. Леокадия Антоновна не оставит проблему или просьбу без внимания, свяжется с председателем. Женщина с искренней радостью сообщила, что недавно две молодые семьи заселились в пустовавшие дома. Обживаются. Значит, будет кому за территорией ухаживать. А как это делать, за примером далеко ходить не надо…

Обратно уже я еду молча. Все возвращаюсь мыслями туда, в укромную живописную деревеньку, впечатлившую ухоженностью и особенным умиротворением. Деревня живет, пока в ней есть такие хозяева, способные поддержать порядок вокруг себя и организовать на это дело других. Вот эти бы традиции передавать следующим поколениям.

На обратной дороге заехали в Виганцы. Здесь, на хуторе, живут две одинокие сестры-пенсионерки. Им за 80. Одна из них — инвалид с детства. Престарелых женщин обслуживает социальный работник, который бывает здесь дважды в неделю, привозит все необходимое и помогает по домашнему хозяйству. Но, проезжая мимо, председатель не упустил возможность навестить пенсионерок и поинтересоваться, не нужно ли чего.







— Особенное внимание уделяется социально незащищенной группе — одиноким и одиноко проживающим пожилым, людям, живущим со злоупотребляющими алкоголем родственниками, проблемным семьям, — рассказывает еще об одном направлении своей работы председатель. — Наша смотровая комиссия дважды в месяц посещает такие домовладения, следит за их пожаробезопасным состоянием. В сельсовете создан и банк данных о детях, находящихся в социально опасном положении, и лицах, обязанных возмещать расходы государству. Они — на особом контроле субъектов профилактики.

Держим путь уже в Вороново, так как председатель должен присутствовать на заседании райисполкома. Проезжая деревню Солишки, сбавляем скорость.

— Вот эти два дома предстоит снести, — указывает председатель на строения в самом начале деревни. — По ним уже есть решения суда.

Снос пустующих и ветхих строений в сельской местности согласно Указу №100 — одно из направлений благоустройства. С момента вступления в силу документа в 2012 году на Радунщине их снесено 22. Дело это довольно хлопотное. Весь процесс от сбора первичных данных до поиска хозяев и подготовки пакета документов для направления в суд занимает не один год. Забытые и неухоженные дома портят вид селений. Таких на территории сельсовета еще не один десяток. После их сноса освободившиеся площади вводятся в севооборот. На заседании райисполкома одним из вопросов заслушивался ход выполнения данного указа в Вороновском районе. Но рабочий день Андрея Михайловича на этом не заканчивался. Вечером ему предстояло провести в Радуни собрание с владельцами гаражей. Разговор непростой.

— С личным временем не считаюсь. Стараюсь планировать работу на неделю, но всегда что-то добавляется. Случаются срочные выезды по звонкам и сообщениям. При необходимости вместе с участковым инспектором, социальным или медицинским работником. Сельсовет большой, многонациональный к тому же. Всего 35 населенных пунктов, более четырех тысяч жителей. За время своей работы в должности объехал все деревни и хутора, в некоторых домах не раз побывал. Пофамильно всех еще не запомнил, в лицо знаю больше. Для Радуни изменения к лучшему только начинаются в связи с предстоящим благоустройством, строительством гостиничного комплекса. Значит, жить здесь моим землякам станет комфортнее. А я в своем статусе сделаю все, чтобы оправдать доверие людей.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.