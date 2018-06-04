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О работе РУП ЖКХ и не только

05.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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О работе РУП ЖКХ и не только

На прошлой неделе с трудовым коллективом Вороновского жилищно-коммунального хозяйства встретилась заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик. Она держала отчет о социально-экономическом развитии Вороновского района за первый квартал текущего года.

Более подробно Гражина Михайловна остановилась на достижениях и пробелах в выполнении ключевых показателей эффективного развития региона:

— Они доводятся с целью повышения уровня жизни как населения страны, так и жителей определенного района, каждого человека, который живет и трудится в Беларуси. 

Конечно же, не обошли стороной и текущие дела Вороновского РУП ЖКХ. Г.М. Крахмальчик затронула те аспекты деятельности организации, на которые следует обратить более пристальное внимание. К примеру, показатель по обеспечению доли местными видами топлива выше среднеобластного, однако при задании 73,6% он выполнен только на 65,9%. С учетом ввода в эксплуатацию новой котельной в Вороново есть основания полагать, что задание будет выполнено. Перед предприятием стоит не менее важная задача — к концу года ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 2 400 кв.м. жилья. Если говорить о потере тепловой энергии, то данный показатель выполняется, что нельзя сказать о потерях воды — при задании 12% он достигает 14%. Работать есть над чем. 

Гражина Михайловна также ответила на вопросы работников РУП ЖКХ. Они касались жилищных проблем. Заместитель председателя разъяснила, на какие льготы могут рассчитывать граждане при строительстве жилья согласно Указам №13 и №240.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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На прошлой неделе с трудовым коллективом Вороновского жилищно-коммунального хозяйства встретилась заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик....
 
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