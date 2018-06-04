Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»

Мероприятия акции «Не оставляйте детей одних!» проходили в игровой форме: в местах встреч организовывались игровые площадки, где

детвора участвовала в конкурсах, а самые сообразительные и ловкие получали подарки. Но главная их цель – привлечь внимание общественности к проблеме безопасности детей.

Финальный этап акции прошел в первые летние дни.

– Лето – время школьных каникул. В этот период всем, а в первую очередь родителям, особенно важно позаботиться о безопасном отдыхе детей. Надо помнить, что в семье ребенок неосознанно копирует поведение взрослых, а значит, он должен видеть только положительные примеры, – отметили в областном управлении МЧС.





С началом лета в республике стартовала профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня», направленная на предупреждение пожаров по причине детской шалости, гибели и травматизма детей в период летних каникул. Все каникулы спасатели будут наведываться в пришкольные и загородные летние оздоровительные лагеря, учреждения дошкольного образования, встречаться с детьми и проводить там тематические мероприятия.











