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Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»

05.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»

Более 200 профилактических мероприятий провели спасатели Гродненщины в развлекательных центрах, кинотеатрах, больницах, школах и детских садах, спортивных учреждениях, а также в местах массового пребывания людей на открытых площадках. 

Мероприятия акции «Не оставляйте детей одних!» проходили в игровой форме: в местах встреч организовывались игровые площадки, где 
детвора участвовала в конкурсах, а самые сообразительные и ловкие получали подарки. Но главная их цель – привлечь внимание общественности к проблеме безопасности детей. 

Финальный этап акции прошел в первые летние дни. 

– Лето – время школьных каникул.  В этот период всем, а в первую очередь  родителям, особенно важно позаботиться о безопасном отдыхе детей. Надо помнить, что в семье ребенок неосознанно копирует поведение взрослых, а значит, он должен видеть только положительные примеры, – отметили в областном управлении МЧС.   

Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»

С началом лета в республике стартовала профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня», направленная  на предупреждение пожаров по причине детской шалости, гибели и травматизма детей в период летних каникул.  Все каникулы спасатели будут наведываться в пришкольные и загородные летние оздоровительные лагеря, учреждения дошкольного образования, встречаться с детьми и проводить там тематические мероприятия. 

Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»
Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»
Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»
Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»
Свыше 20 тысяч детей приняли участие в акции МЧС «Не оставляйте детей одних!»

 
Фото grodno.mchs.gov.by
Екатерина ВЕСЕЛУХА
http://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 29
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Более 200 профилактических мероприятий провели спасатели Гродненщины в развлекательных центрах, кинотеатрах, больницах, школах и детских садах, спортивных...
 
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