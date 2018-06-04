В Беларуси снизился уровень пиратства

Уровень использования нелицензионного ПО в Беларуси составил 82%. Это следует из «Глобального исследования рынка программного обеспечения», результаты которого были объявлены сегодня Ассоциацией производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance.





Обзор показал, что 82% программного обеспечения, установленного на компьютерах в Беларуси, не имеет необходимых лицензий. По сравнению с предыдущим исследованием BSA, проведенным в 2016 году, показатели снизились на 3 процентных пункта.

В обзоре приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более чем 110 странах и регионах, а также результаты опроса 23 000 домашних пользователей, сотрудников предприятий и директоров по информационным технологиям.

В мире использование нелицензионного ПО несколько сокращается, но оно по-прежнему широко распространено. Нелицензионное ПО все еще активно используется по всему миру, и составляет 37% от общего объема программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах. Этот объем снизился только на 2 процентных пункта с 2016 года.