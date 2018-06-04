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Тушили пожары, оказывали первую помощь пострадавшим — в Горках прошли учения по гражданской обороне
05.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Такие учения проводятся в Горках каждый год. Основная цель мероприятия – совершенствование практических навыков при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подробнее в газете «Горецкий вестник».
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Такие учения проводятся в Горках каждый год. Основная цель мероприятия – совершенствование практических навыков при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробнее...
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