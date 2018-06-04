Праздник детства и веселья в Детском парке 1 июня

Весело, ярко и незабываемо прошел Международный день защиты детей в Детском парке 1 июня. Игровые программы, конкурсы, спортивные мероприятия, выступления детских творческих коллективов, викторины, спектакль-сказка, аромат сладостей и детский смех – таким был праздник детства в Горках.

Подробнее об этом читайте в следующем номере «Горецкого вестника».





















































































































Фото Михаила ЛЕВЦОВА.