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Праздник детства и веселья в Детском парке 1 июня
05.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Весело, ярко и незабываемо прошел Международный день защиты детей в Детском парке 1 июня. Игровые программы, конкурсы, спортивные мероприятия, выступления детских творческих коллективов, викторины, спектакль-сказка, аромат сладостей и детский смех – таким был праздник детства в Горках.
Подробнее об этом читайте в следующем номере «Горецкого вестника».
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Весело, ярко и незабываемо прошел Международный день защиты детей в Детском парке 1 июня. Игровые программы, конкурсы, спортивные мероприятия, выступления детских...
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