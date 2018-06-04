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В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

05.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Во вторник, 29 мая, в гимназии № 1 прошел второй этап чествования победителей и призеров районной олимпиады по предметам, а также конкурса исследовательских работ имени Максима Горецкого. В актовом зале собралось более сотни учащихся 5-9 классов учреждений образования города, педагоги.

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

Дипломы I степени в олимпиаде завоевали:

по всемирной истории – учащиеся 5 класса гимназии
№ 1 Мария Гридюшко, Дарья Радюк, а также восьмиклассница СШ № 4 Анна Беляева;

по биологии – учащаяся 8 класса СШ № 4 Анастасия Степанькова;

по русскому языку и литературе на верхнюю ступень пьедестала поднялись гимназисты Мария Гридюшко (5 кл.), шестиклассники Полина Курлович, Владислав Могильный, Артем Голынский, на год старше – Юлия Комисарова; восьмиклассница Александра Трифанкова;

по обществоведению – учащаяся 9 класса СШ № 2 Мария Жаворонкова;

по английскому языку – гимназисты Александра Коготько, Андрей Сакута, Майя Ерошина, Даниил Качаев, Дарья Радюк (5 кл.), Дмитрий Якубовский (6 кл.), Юлия Комисарова, Дарья Бадеко (7 кл.), Анна Куриленок, Арина Харевич (8 кл.), Галина Полевая, Михаил Вододохов (9 кл.);

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

по физике – учащиеся седьмых классов СШ № 4 Карина Макеева и гимназии № 1 Станислав Бекарев;

по предмету «Человек и мир» – пятиклассники гимназии № 1 Кирилл Кривоносов и Александра Шупилова, СШ № 2 Ярослав Рахимов;

по географии – учащиеся шестых классов СШ № 2 Анастасия Кондратенко, СШ № 3 Михаил Сибирков, СШ № 4 Владислав Батыршаев;

по немецкому языку – пятиклассник СШ № 1 Антон Дубяго, девятиклассница СШ № 2 Марина Жаворонкова, гимназисты Виктория Куриленок и Алеся Сафронова (7 кл.), Александра Трифанкова (8 кл.), Александр Шалаев (9 кл.);

по французскому языку – Ксения Фомина (5 кл., СШ № 4), учащиеся гимназии № 1 Эдуард Базылев (5 кл.), Артем Галынский и Иван Кожевников (6 кл.), Мария Кухлич (8 кл.), Дарья Цыркунова (9 кл.).

по математике – учащиеся пятого класса СШ № 2 Иван Васильев, шестого и седьмого классов гимназии № 1 Владислав Степанов и Станислав Бекарев;

по белорусскому языку и литературе – пятиклассница Ксения Казакова (гимназия № 1).

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

В гимназии № 1 чествовали победителей и призеров районной олимпиады по предметам

Дипломами I степени районного конкурса исследовательских работ по учебным предметам имени Максима Горецкого в номинации «Иностранные языки» награждены учащиеся гимназии № 1 Александра Гребенкина и Виктория Боровикова. Гимназистке Анастасии Ладысевой вручили диплом высшего образца в номинации «Русский язык», а Павлу Ивановскому и Татьяне Колбасниковой из СШ № 1 – в номинации «Белорусский язык». Павел Лешневский (СШ № 1) завоевал победу в номинации «Физика». Лучшими в номинации «Математика» стали три гимназиста – Никита Юсупов, Станислав Лукутин и Алексей Гудков. Кириллу Гуркову (гимназия № 1) вручили Диплом I степени в номинации «Биология», а учащаяся СШ № 2 Анжела Гореликова одержал победу в номинации «Химия».

Лучшим учащимся Горецкого края музыкальные и хореографические номера дарили детские творческие коллективы.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Во вторник, 29 мая, в гимназии № 1 прошел второй этап чествования победителей и призеров районной олимпиады по предметам, а также конкурса исследовательских работ...
 
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