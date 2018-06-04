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Механизаторы ОАО «Горецкое» планируют заготовить 2400 тонн сена

05.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В районе началась косовица. В числе первых к ней приступили механизаторы ОАО «Горецкое». Как отмечает главный агроном сельхозорганизации Виталий Камоцкий, в этом году предприятие планирует заготовить 2400 тонн сена. За четверг, пятницу, субботу на прошлой неделе скосили травы на 70 га. В понедельник уже начался процесс прессования в рулоны.

Механизаторы ОАО «Горецкое» планируют заготовить 2400 тонн сена

Погода благоприятствует. Нет росы. Поэтому и сено хорошее, – говорит Виталий Викторович. – Прессуем с влажностью 20%. Рулоны складируем возле ферм. Это сено – будущий корм для молодняка КРС.
Во вторник на поле возле д. Черничный трудились три механизатора ОАО «Горецкое». Ворошил сено Сергей Новиков (на снимке), сгребал в валки перед прессованием Денис Цынгалев, а на пресс-подборщике был задействован Алексей Циркунов.
В ОАО «Горецкое» также приступили к работам, предшествующим закладке сенажа в ямы на хранение. Запланировано заготовить 20 тысяч тонн кормов. С воскресенья уже скошено 12% га от намеченного объема. По словам Виталия Камоцкого, важно как можно раньше начинать этот процесс. Значение имеет не общее количество корма, а качество — от процента содержания в нем растительного белка зависит продуктивность животных. Поэтому убрать травы здесь стараются в максимально короткие сроки, чтобы они не перестаивали и не теряли полезные вещества.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.
Фото Михаила ЛВЦОВА.

 
 
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В районе началась косовица. В числе первых к ней приступили механизаторы ОАО «Горецкое». Как отмечает главный агроном сельхозорганизации Виталий Камоцкий, в этом...
 
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