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Механизаторы ОАО «Горецкое» планируют заготовить 2400 тонн сена
05.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
В районе началась косовица. В числе первых к ней приступили механизаторы ОАО «Горецкое». Как отмечает главный агроном сельхозорганизации Виталий Камоцкий, в этом году предприятие планирует заготовить 2400 тонн сена. За четверг, пятницу, субботу на прошлой неделе скосили травы на 70 га. В понедельник уже начался процесс прессования в рулоны.
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В районе началась косовица. В числе первых к ней приступили механизаторы ОАО «Горецкое». Как отмечает главный агроном сельхозорганизации Виталий Камоцкий, в этом...
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