Механизаторы ОАО «Горецкое» планируют заготовить 2400 тонн сена

В районе началась косовица. В числе первых к ней приступили механизаторы ОАО «Горецкое». Как отмечает главный агроном сельхозорганизации Виталий Камоцкий, в этом году предприятие планирует заготовить 2400 тонн сена. За четверг, пятницу, субботу на прошлой неделе скосили травы на 70 га. В понедельник уже начался процесс прессования в рулоны.





– Погода благоприятствует. Нет росы. Поэтому и сено хорошее, – говорит Виталий Викторович. – Прессуем с влажностью 20%. Рулоны складируем возле ферм. Это сено – будущий корм для молодняка КРС.

Во вторник на поле возле д. Черничный трудились три механизатора ОАО «Горецкое». Ворошил сено Сергей Новиков (на снимке), сгребал в валки перед прессованием Денис Цынгалев, а на пресс-подборщике был задействован Алексей Циркунов.

В ОАО «Горецкое» также приступили к работам, предшествующим закладке сенажа в ямы на хранение. Запланировано заготовить 20 тысяч тонн кормов. С воскресенья уже скошено 12% га от намеченного объема. По словам Виталия Камоцкого, важно как можно раньше начинать этот процесс. Значение имеет не общее количество корма, а качество — от процента содержания в нем растительного белка зависит продуктивность животных. Поэтому убрать травы здесь стараются в максимально короткие сроки, чтобы они не перестаивали и не теряли полезные вещества.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.

Фото Михаила ЛВЦОВА.