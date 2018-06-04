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В Берлине эвакуировали одну из школ из-за подозрительных посетителей
Утро началось для учеников и персонала одной из начальных школ Берлина со стрессовой ситуации – полиция эвакуировала их из здания.
Правоохранители получили анонимный звонок: им сообщили, что в учебное заведение в районе Митте зашли два подозрительных мужчины с оружием.
«Мы отнеслись к сообщению всерьёз, и делаем всё необходимое для обеспечения безопасности», – сказали в полиции. Впрочем, первоначальное обследование здания школы не выявило каких-либо подозрительных личностей.
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Утро началось для учеников и персонала одной из начальных школ Берлина со стрессовой ситуации – полиция эвакуировала их из здания.
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