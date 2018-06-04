В Берлине эвакуировали одну из школ из-за подозрительных посетителей

Утро началось для учеников и персонала одной из начальных школ Берлина со стрессовой ситуации – полиция эвакуировала их из здания.



Правоохранители получили анонимный звонок: им сообщили, что в учебное заведение в районе Митте зашли два подозрительных мужчины с оружием.

«Мы отнеслись к сообщению всерьёз, и делаем всё необходимое для обеспечения безопасности», – сказали в полиции. Впрочем, первоначальное обследование здания школы не выявило каких-либо подозрительных личностей.