Беларусь вошла в ТОП-30 стран с самыми низкими ценами на бензин





Согласно рейтингу GlobalPetrolPrices.com, Беларусь занимает 27-ю позицию. Автомобильное топливо у нас дешевле, чем в России, которая является одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов.

Самый дешевый бензин – в Венесуэле (0,01 доллара за литр). Самый дорогой – в Исландии (2,17 доллара за литр). Беларусь – среди стран, где литр бензина стоит дешевле доллара примерно 68 центов за литр, пишет Myfin.by.

Беларусь занимает 2-е место в Европе по дешевизне бензина, пропустив вперед лишь Казахстан. На 3-м месте – Россия, на 4-м месте – Украина.

Самое дешевое дизельное топливо в Европе продается в Казахстане и России. Беларусь по данному показателю на третьем месте.