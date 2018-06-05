Geely представила электромобиль Emgrand GSe

Китайская компания Geely выводит на рынок Поднебесной электромобиль Emgrand GSe, сообщают СМИ. Отмечается, что новинка создана на базе хетчбэка Emgrand GS. Новая модель появится в продаже на рынке КНР уже 9 июня. Ожидается, что в Китае новинку с учетом государственных субсидий предложат за 110 тыс. юаней (около $17 тыс.). Emgrand GSe будет оснащен 160-сильным электродвигателем. Литиево-ионная аккумуляторная батарея имеет емкость 52 кВт.ч.

Запас хода между зарядками — около 350 км, а при движении с постоянной скоростью 60 км/ч — 460 км. При этом от бортовой розетки электрокар заряжается 9 часов, от специализированной зарядной станции авто можно зарядить до 80% за 30 минут. Автомобиль имеет панорамную крышу (без люка) и 18-дюймовые колесные диски. На выбор автомобилистам будут предложены модели красного, синего, оранжевого, золотистого и белого цветов.

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)