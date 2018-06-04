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Голод не тетка. Футболист нацсборной симулирует травмы, чтобы товарищи по команде поели
Во время священного месяца Рамадан мусульмане не должны есть и пить от восхода до заката солнца. Есть несколько исключений (например, для беременных женщин, больных и пожилых людей), но национальная футбольная сборная в этот список явно не попадает. Находчивые спортсмены нашли выход, пишет
Автор идеи — вратарь сборной Туниса Муэ Ассен. Во время товарищеских матчей с командами из Португалии и Турции он падал и делал вид, что ему больно. Причем именно в тот момент, когда солнце заходило за горизонт. Другие игроки сразу же бросались к трибуне, где тренер давал им воду, финики (традиционная еда при окончании поста в Рамадан) и протеиновые батончики.
После этого сборная Туниса продолжала играть с новыми силами. В матче с Португалией тунисцы забили еще один гол, и игра окончилась вничью, со счетом 2:2. В мачте с Турцией футболисты после «перерыва» забили два гола (впрочем, пропустили столько же: в итоге игра закончилась со счетом 2:2).
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Во время священного месяца Рамадан мусульмане не должны есть и пить от восхода до заката солнца. Есть несколько исключений (например, для беременных женщин,...
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