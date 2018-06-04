В Министерстве транспорта предлагают отвязать уплату «дорожного сбора» от прохождения техосмотра

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак выступил с предложением разделить оплату водителями так называемого «дорожного сбора» и прохождение ими техосмотра. На данный момент транспортные средства, владельцы которых не уплатили пошлину, не допускаются к прохождению ТО.



Возможные варианты изменения существующей схемы ещё прорабатываются. Цель предложенного нововведения – побудить автовладельцев проходить техосмотр. На данный момент около половины всех зарегистрированных в Беларуси машин ездят без пройденного в необходимые сроки техосмотра.