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Правоохранители напоминают жителям Пинска и района, что установка охранной сигнализации – надёжный способ избежать краж

05.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Правоохранители напоминают жителям Пинска и района, что установка охранной сигнализации – надёжный способ избежать краж
Практически ежедневно в оперативно-дежурную службу районного отдела милиции поступают сообщения и заявления граждан, юридических лиц о преступных посягательствах на принадлежащее им имущество. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника Пинского РОВД Николай Чечун.

За 5 месяцев  2018 года на территории Пинского района зарегистрировано 57 краж имущества, из которых раскрыто 29.  Раскрываемость данного вида преступлений составила 55,8%.

– Проблемным вопросом по-прежнему остается установление лиц, совершающих неквалифицированные кражи, путем свободного доступа, которых совершено 33 (в 2017 — 54), отметил Николай Чечун. – Чаще всего предметами хищений являются денежные средства — 12 (в 2017-20), столярные инструменты — 4 (в 2017-4), велосипеды — 3 (в 2017 -6). Да и дачники не особо стараются сохранить имущество в дачных домиках, которые зачастую никем не охраняются, средствами охранной сигнализации не оборудованы и становятся потенциальными объектами для любителей легкой наживы.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению хищений у физических лиц  и с объектов юридических лиц, информирования граждан по вопросам сохранности имущества с 4 по 12 июня на территории Пинского района и г. Пинска проводятся агитационно-профилактические мероприятия «Город под охраной».

Заместитель начальника Пинского РОВД напоминает жителям Пинска и Пинского района, что самым простым и надежным способом обеспечения личной и имущественной безопасности является оборудование жилища либо объекта хранения ТМЦ техническими средствами охраны, при помощи заключения договора с Пинским ОД «Охрана» с выводом сигнала сработки на пульт центрального наблюдения. Внимание! Предусмотрена рассрочка оплаты стоимости выполненных работ по оборудованию помещений с личным имуществом граждан сроком на 6 месяцев.

Личная безопасность и безопасность Вашего имущества находится в ваших руках, помните об этом!

Пинский РОВД призывает граждан по любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества, имеющейся информации о лицах их совершающих, и вопросах, касающихся оборудования средствами сигнализации отдела Департамента охраны, обращаться по телефонам: 31-20-00, 31-20-44, 31-20-46, 139 либо 32-34-23 (ОД «Охрана»), 32-31-12 (ОД «Охрана»).

 

 
 
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