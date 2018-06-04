Вниманию граждан, пересекающих границу! Украина ввела ограничения движения большегрузов



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, на территории Украины вводятся ограничения движения большегрузов. Такое решение принято Государственным агентством автомобильных дорог Украины с целью уменьшения разрушения асфальтобетонного покрытия дорог.

При повышении температуры воздуха более 28 градусов по Цельсию будут применяться ограничения движения автомобильного транспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.