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Вниманию граждан, пересекающих границу! Украина ввела ограничения движения большегрузов
05.06.2018 — Разное | Полесская правда
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При повышении температуры воздуха более 28 градусов по Цельсию будут применяться ограничения движения автомобильного транспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
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> Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, на территории Украины вводятся ограничения...
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