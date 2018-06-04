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Телефонную связь, интернет и ТВ отключат абонентам «Белтелеком» в Северном микрорайоне Пинска ночью 8 июня
05.06.2018 — Разное | Полесская правда
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При перерыве телефонной связи для вызова экстренных служб по сокращенной нумерации 101, 102, 103, 104, 112 возможно использование телефонов мобильных операторов.
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Телефонную связь, интернет и ТВ отключат абонентам «Белтелеком» в Северном микрорайоне Пинска ночью 8 июня
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе РУП «Белтелеком», 8 июня с 01.00 до 06.00 в связи с проводимыми работами на оборудовании сети передачи данных будет...
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