Телефонную связь, интернет и ТВ отключат абонентам «Белтелеком» в Северном микрорайоне Пинска ночью 8 июня



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе РУП «Белтелеком», 8 июня с 01.00 до 06.00 в связи с проводимыми работами на оборудовании сети передачи данных будет перерыв доступа к услугам сети передачи данных (byfly, ZALA, VPN, сеть доступа Home wi-fi, wi-fi, телефонии IMS с нумерацией 6ХХХХX и др.) до 30 минут у некоторых абонентов Пинска, проживающих в Северном микрорайоне.

При перерыве телефонной связи для вызова экстренных служб по сокращенной нумерации 101, 102, 103, 104, 112 возможно использование телефонов мобильных операторов.