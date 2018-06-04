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Минский универсам «Центральный» продают за 9,83 млн долларов

05.06.2018 14:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Минский универсам «Центральный» продают за 9,83 млн долларов
Фото из открытых источников

Владельцы универсама "Центральный", расположенного на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина, выставили его на продажу, сообщает компания "НП-Сервис".

Стоимость универсама оценили в десять миллионов условных единиц без НДС.  "Центральный" располагается на площади 28 тысяч квадратных метров. На первом этаже находится кафетерий, а на втором – продуктовый магазин. Площадь второго этажа составляет 838 квадратных метров. 

В "НП-Сервисе" отметили выгодное расположение "Центрального". Универсам расположен в самом центре белорусской столицы. Рядом, менее чем в минуте ходьбы, находятся станции метро "Октябрьская" и "Купаловская". Ежедневно по этой улице проходит около семидесяти тысяч человек, а также проезжает около восьмидесяти тысяч автомобилей. 

Следует также отметить, что совсем недавно универсам "Центральный" открылся после ремонта.   

 
 
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Центральный" располагается на площади 28 тысяч квадратных метров. На первом этаже находится кафетерий, а на втором – продуктовый магазин. Площадь второго этажа...
 
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