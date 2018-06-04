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В Италии приготовили пиццу для профилактики рака и болезней сердца. Ее можно есть дважды в неделю

05.06.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
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В Италии ученые и повара приготовили пиццу, которая, по их заверениям, хороша для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет Daily Mail.

Пиццу Паскалина, рецепт которой придумали в Неаполе, называют «продлевающей жизнь» и «противоопухолевой пиццей». В ней — компоненты средиземноморской диеты (а ее польза давно известна). В блюде нет ни сыра, ни мяса, зато много помидоров, оливок и рапини (листовая брокколи). У этих продуктов есть подтвержденная исследованиями способность снижать риск сердечно-сосудистых болезней и некоторых видов рака.

Это достижение кулинарного искусства и профилактической медицины собираются представить на фестивале пиццы Napoli Pizza Village в Неаполе на следующей неделе.

Ученые из Национального института изучения опухолей (Istituto Nazionale Tumori) в Милане говорят, что такая пицца — достаточно здоровая, так что ее можно есть даже два раза в неделю. 

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В Италии ученые и повара приготовили пиццу, которая, по их заверениям, хороша для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы.
 
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