В Италии приготовили пиццу для профилактики рака и болезней сердца. Ее можно есть дважды в неделю

В Италии ученые и повара приготовили пиццу, которая, по их заверениям, хороша для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет Daily Mail.

Пиццу Паскалина, рецепт которой придумали в Неаполе, называют «продлевающей жизнь» и «противоопухолевой пиццей». В ней — компоненты средиземноморской диеты (а ее польза давно известна ). В блюде нет ни сыра, ни мяса, зато много помидоров, оливок и рапини (листовая брокколи). У этих продуктов есть подтвержденная исследованиями способность снижать риск сердечно-сосудистых болезней и некоторых видов рака.

Это достижение кулинарного искусства и профилактической медицины собираются представить на фестивале пиццы Napoli Pizza Village в Неаполе на следующей неделе.

Ученые из Национального института изучения опухолей (Istituto Nazionale Tumori) в Милане говорят, что такая пицца — достаточно здоровая, так что ее можно есть даже два раза в неделю.