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В Италии приготовили пиццу для профилактики рака и болезней сердца. Ее можно есть дважды в неделю
В Италии ученые и повара приготовили пиццу, которая, по их заверениям, хороша для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом
Пиццу Паскалина, рецепт которой придумали в Неаполе, называют «продлевающей жизнь» и «противоопухолевой пиццей». В ней — компоненты средиземноморской диеты (а ее польза
Это достижение кулинарного искусства и профилактической медицины собираются представить на фестивале пиццы Napoli Pizza Village в Неаполе на следующей неделе.
Ученые из Национального института изучения опухолей (Istituto Nazionale Tumori) в Милане говорят, что такая пицца — достаточно здоровая, так что ее можно есть даже два раза в неделю.
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В Италии ученые и повара приготовили пиццу, которая, по их заверениям, хороша для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы.
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