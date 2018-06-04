ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Входящий в состав второй МКАД участок автодороги Р80 станет четырехполосным в 2019 году

05.06.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Реконструкция участка автодороги Р80, который входит в состав второй кольцевой автодороги, по параметрам первой категории будет завершена в 2019 году, сообщил БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Таким образом, вся вторая кольцевая автодорога вокруг Минска станет четырехполосной. Министр пояснил, что важность проекта заключается в том, что этот участок самый грузонапряженный на второй МКАД. По нему двигаются транспортные средства из России в страны Балтии. Реконструкция данного участка по параметрам дороги первой категории устранит «узкое горло». «Этот объект нужно будет ввести в следующем году», — сказал он.

Сейчас вторая кольцевая автодорога по объему трафика находится на уровне дорог из Минска в областные центры. Есть периоды максимальной загрузки по определенным дням недели и периодам года. По данным дорожно-измерительных станций, которые расположены на этой дороге, интенсивность движения в первые два года достигла 4,5 тыс. автомобилей в сутки.

«Представьте, что эти фуры попадают на первую кольцевую, особенно в период наибольшей концентрации транспорта, часы пик, — продолжил Анатолий Сивак. — Тот максимум, который достигла МКАД, приведет к тому, что Мингорисполком постепенно придет к запрету движения грузового и транзитного транспорта. Если не полностью, то в период максимального трафика». Кстати, Минтранс официально направлял в мэрию свои предложения по этому поводу. В то же время он отметил, что к этому вопросу надо подходить комплексно, поскольку транспорт может уйти не на вторую кольцевую, а в город.

Как сообщалось, кредитное соглашение по проекту реконструкции «Автомобильная дорога Р80 Слобода-Паперня, км 0,000 — км 14,770» подписано между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития. Привлечение данного займа позволит выполнить реконструкцию участка автодороги Р80 по параметрам первой категории, которая является завершающим этапом строительства второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас вторая кольцевая автодорога по объему трафика находится на уровне дорог из Минска в областные центры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Телефонную связь, интернет и ТВ отключат абонентам «Белтелеком» в Северном микрорайоне Пинска ночью 8 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика