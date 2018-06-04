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На выставку «Белагро» приехали представители 500 компаний

05.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Мировые достижения аграрной сферы: от новых сортов до передовых технологий. Сегодня под Минском откроется ежегодная выставка «Белагро», сообщает телеканал «МИР 24».

Форум собирает сельхозпроизводителей и работников пищевой промышленности из 28 стран. В этом году участниками станут более 500 компаний. Впервые экспозиции представят Индия, Пакистан и Чехия. Акцент также сделают на расширение экспорта селекционной продукции в животноводстве и растениеводстве. Рынки сбыта – это, в первую очередь, страны СНГ 

«Мы договорились о том, что поставки белорусского молока на российский рынок будут на уровне прошлого году. Отмечу, что поставки с российской стороны в Беларусь и по мясу, и по молоку вырастут», – отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза Беларуси Алексей Богданов.

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Ожидается, что на выставку приедут губернаторы Вологодской и Сахалинской областей и ряд министров сельского хозяйства регионов России.



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Впервые экспозиции представят Индия, Пакистан и Чехия.
 
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