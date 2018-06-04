Окна ПВХ от «Индустрии комфорта». Качество, проверенное временем

Установка окон ПВХ – это первое средство, к которому прибегают для того, чтобы утеплить свое жилье.

Благодаря герметичной конструкции рам через них не проходит ни теплый, ни холодный воздух. Удобная система откидных створок позволяет удобно проветривать комнаты, не создавая открытых сквозняков.

Заказать качественные окна, цены на которые наверняка будут приятными для клиентов, всегда возможно в представительстве компании «Индустрия комфорта». Предприятие в течение восьми лет ведет успешную деятельность по продаже и установке пластиковых окон в Минске и ближайших пригородах. За это время тысячи довольных клиентов приобрели возможность утеплить дома и квартиры при помощи продукции компании.



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«Индустрия комфорта» делает ставку на максимальный профессионализм сотрудников и, соответственно, комфорт своих клиентов. Каждый установщик окон прошел специальное обучение своей профессии и имеет не менее 6 лет опыта работы в этой сфере. Это позволяет монтажникам не только быстро справляться со своей задачей, но главное – качественно. Бригада сотрудников «Индустрии комфорта» работает слаженно и оперативно, стараясь не причинить клиентам лишних забот. Заказчикам не придется самим демонтировать старые окна – все это быстро сделают за них. Но прежде необходимо просто перезвонить по номеру компании и назначить время и место, куда должен будет приехать замерщик.



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Некоторые клиенты полагают, что могут сами измерить, какие им нужны окна. Однако, как показывает практика, они не учитывают всех нюансов и допусков, которые рассчитываются мастерами. Лучше не пробовать самостоятельно снимать замеры и тем самым испытывать судьбу – повезет или не повезет – вызов замерщика совершенно бесплатный. Несколько минут - и все правильные параметры будущих окон уже сняты. Ему остается только передать данные в проект, а клиентам заключить договор на проведение выпуска и установки оконных рам или балконных блоков.

Даже если клиенты сомневаются, что стоимость на услуги от компании «Индустрия комфорта» оправданны экономически, они могут предоставить прайс на свои окна от других производителей. Им гарантируется, что они получат индивидуальное предложение еще выгоднее, чем у конкурентов. Компания внимательно мониторит рынок услуг по установке пластиковых окон и старается всегда корректировать стоимость услуг, ориентируясь на реалии текущего рынка.

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