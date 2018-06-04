В Беларуси в этом году хотят ввести оплату проезда в транспорте смартфоном. Как это будет работать

В Беларуси в этом году хотят запустить сервис по оплате смартфоном проезда в общественном транспорте. Для расчетов гаджетом понадобится бесплатная виртуальная карта, которую выпускает мобильный оператор velcom. Для оплаты надо поднести смартфон к бесконтактному терминалу. Данные о платеже появятся на экране смартфона.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Смартфоном можно будет рассчитаться за проезд не только в метрополитене, но и в наземном транспорте. При провести оплату таким способом можно не только в Беларуси, но и за рубежом. Как ожидается, смартфоном также можно будет оплатить товары и услуги в магазинах и заведениях общепита — ресторанах, кафе.

Сервис будет использовать технологию Host Card Emulation (HCE), работающую с устройствами на операционной системе Android. Она позволяет платить на любом бесконтактном терминале с поддержкой NFC. Сейчас их используют многие объекты торговли и сервиса в Минске и областных центрах.

Для оплаты надо лишь поднести устройство к бесконтактному терминалу. Данные о платеже появятся на экране смартфона.

Отметим, что рассчитаться за товары и услуги смартфоном по технологии HCE уже можно и сейчас, такую услуги предоставляет несколько банков. А вот оплатить таким способом проезд в общественном транспорте пока не получится. Только если с помощью бесконтактной банковской карточкой, и то только в метрополитене. Для этого достаточно поднести карточку к турникету.

Сервис по оплате смартфоном проезда в общественном транспорте планируют запустить до конца текущего года, после чего мобильный оператор будет работать над расширением сферы его применения. Проект реализован совместно с платежной системой Visa и Банком «Решение»: на платформе международной платежной системы будет выпускаться виртуальная карточка, а банк выступает эмитентом. Сервис от velcom, как ожидается, смогут использовать абоненты любого оператора связи в Беларуси.