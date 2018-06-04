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Гандбол: бывший игрок БГК перешёл в ряды минского СКА
Один из лучших белорусских гандболистов, разыгрывающий сборной страны Дмитрий Никуленков, подписал контракт с минским СКА.
Соглашение рассчитано на год. Ранее Никуленков защищал цвета главных конкурентов «армейского» клуба – БГК имени Мешкова. В СКА, как и в брестской команде, Никуленков будет играть под 17-м номером.
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Один из лучших белорусских гандболистов, разыгрывающий сборной страны Дмитрий Никуленков, подписал контракт с минским СКА.
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