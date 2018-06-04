9 июня будет ограничена продажа пива и слабоалкогольных напитков в Минской области

Эта мера традиционно принимается в связи с проведением выпускных вечеров.

Согласно документу, на территории Минской области розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объёмной долей этилового спирта не более 7% не будет осуществляться в торговых объектах с 00.00 по 24.00 9 июня.