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9 июня будет ограничена продажа пива и слабоалкогольных напитков в Минской области
Эта мера традиционно принимается в связи с проведением выпускных вечеров.
Согласно документу, на территории Минской области розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объёмной долей этилового спирта не более 7% не будет осуществляться в торговых объектах с 00.00 по 24.00 9 июня.
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Эта мера традиционно принимается в связи с проведением выпускных вечеров.
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