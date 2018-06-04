|
Жуткая находка: останки 11 человек нашли в Малорите
Кости в насыпи песка обнаружил местный житель, прогуливаясь с внуками.
По результатам предварительного исследования, речь идёт о захоронении 11 человек: десяти мужчин и одной женщины. Найденные костные фрагменты изъяты для проведения медико-криминалистической экспертизы. Специалистам предстоит установить время захоронения.
В 1940 годах на этой территории проходили боевые действия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кости в насыпи песка обнаружил местный житель, прогуливаясь с внуками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)