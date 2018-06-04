Кровавая драма в Польше: мужчина убил свою бывшую возлюбленную, а затем совершил самоубийство

В центре польского городка Тшебница (Нижнесилезское воеводство) 4 июня случилась трагедия. 31-летний мужчина убил ножом свою девушку, после чего перерезал горло и себе.



Когда на место происшествия прибыли медики, виновник кровавой драмы был ещё жив. Однако спасти ему жизнь не удалось.

Сообщается, что у пары остался маленький ребёнок.

