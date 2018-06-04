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Кровавая драма в Польше: мужчина убил свою бывшую возлюбленную, а затем совершил самоубийство
В центре польского городка Тшебница (Нижнесилезское воеводство) 4 июня случилась трагедия. 31-летний мужчина убил ножом свою девушку, после чего перерезал горло и себе.
Когда на место происшествия прибыли медики, виновник кровавой драмы был ещё жив. Однако спасти ему жизнь не удалось.
Сообщается, что у пары остался маленький ребёнок.
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В центре польского городка Тшебница (Нижнесилезское воеводство) 4 июня случилась трагедия. Мужчина убил ножом свою бывшую девушку, после чего перерезал горло и...
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