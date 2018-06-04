Geely выводит на рынок новый электрокар Emgrand GSe

Старт продаж хэтчбека в Китае назначен на 9 июня. Новинка создана на базе хетчбэка Emgrand GS.

Emgrand GSe будет оснащён 160-сильным электродвигателем и литиево-ионной аккумуляторной батареей ёмкостью 52 кВт.ч. От одного заряда Emgrand GSe может проехать до 460 километров, при экономичной скорости 60 км/час и идеальных условиях погоды и дороги. Полная зарядка займёт 9 часов.

Комплектация Emgrand GSe включает: мультимедийную систему с навигатором, подогрев сидений, цифровую приборная панель, панорамный люк, светодиодные фары и другие функции.