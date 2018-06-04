Леонид Заяц: действия Россельхознадзора направлены на выбивание с рынка белорусских предприятий





Напомним, с 6 июня Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку белорусской молочной продукции в потребительской таре объемом более 2,5 литра. "Из-за необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию", — говорится в официальном сообщении ведомства.

"Для нас это, конечно, было неожиданно. В последнее время мы наблюдаем ничем не аргументированные и не обоснованные действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий. Вчерашнее сообщение о закрытии наших предприятий — это очередное проявление протекционизма. Идет выбивание с рынка белорусских предприятий", — приводит БЕЛТА комментарий министра.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов также недоумевает : "Обвинения абсолютно абсурдные. По-моему, уже у любого человека не возникает ни малейших сомнений в том, что никаких претензий к качеству и безопасности белорусских молочных продуктов нет и быть не может. Тем более что нынешние ограничения вообще вводятся по принципу тарности".