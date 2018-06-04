Эксперты из Нидерландов научат брестских велосипедистов грамотно обживать город

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Один из организаторов мероприятия — Минское велосипедное общество — сообщает, что голландские проектировщики велосипедной инфраструктуры Андре Петтинга и Вим Саломонс с 6 по 8 июня посетят Брест для обследования центральной части города. В ходе публичной лекции они дадут рекомендации, как оптимальным образом спроектировать в Бресте велосипедную инфраструктуру, и поделятся опытом своей страны в данной сфере.

— Андре Петтинга и Вим Саломонс в теме с конца 1960-х, когда современное велосипедное движение Нидерландов только зарождалось, — отметили организаторы. — Они были не только свидетелями, но и создателями бума современного велосипедного движения. Гости готовы ответить на вопросы слушателей, а после лекции запланирована дискуссия. В ней примут участие представители Минского велосипедного общества и просветительского учреждения «За ВелоБрест».

Кстати, дуэт проектировщиков из Нидерландов в понедельник встретился с велоактивистами Минска. В белорусской столице они не в первый раз: весной эксперты изучали велосипедную инфраструктуру в Минске.

Как сообщалось, в начале 2018 года Совет Министров Беларуси одобрил концепцию развития велосипедного движения в Беларуси. Однако еще до этого в Бресте при участии экспертов из Польши, Украины и Минского велосипедного общества была разработана концепция «За вело-Брест». По итогам социологического исследования удалось создать электронную схему желаемых велосипедных дорожек в областном центре. В результате исследования также выяснилось, что при благоприятной погоде 3—4 тысячи брестчан используют велосипед в качестве городского транспорта.

Цель концепции «За вело-Брест» — достичь к 2030 году доли велопоездок в 8—10% от общего количества городских транспортных перемещений. Для этого велоактивисты областного центра намерены популяризировать езду на двухколесном транспорте, создавать социальную рекламу, рассказывать детям о правилах поведения на дороге. Владельцы велосипедов также хотели бы иметь в городе магистральные веломаршруты, оборудованные велопереездами и широкими велодорожками, а также выступают за развитие международного велотуризма.