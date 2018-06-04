В Речицком районе достали легковушку, которая погрузилась в воды Днепра

Фото носит иллюстративный характер







— На место происшествия выехали водолазы Речицкой спасательной станции. Они обнаружили автомобиль на глубине 4 метра и в 20 метрах вверх по течению реки от того места, где она погрузилась в воду, — рассказал специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.



С помощью специальной техники машину вытащили на берег.

Установлено, что всего на отдыхе находилось пятеро россиян. Трое разместились в палатке, а двое — мужчина и женщина — ушли отдыхать в автомобиль. Они успели выскочить из машины, начавшей движение. Никто из людей не пострадал. Не исключено, что легковушка погрузилась в воду при работающем моторе, что, конечно же, будет уточнено при выяснении обстоятельств произошедшего. Специалист ОСВОД напоминает, что в соответствии с белорусскими правилами механические транспортные средства должны быть припаркованы не ближе 30 м по горизонтали от уреза воды. Это безопасно и для природы, и для транспорта. Конечно же, техника должна стоять на ручном тормозе.