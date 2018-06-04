В Бресте пройдет очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России





Участие в ней примут представители Постоянного комитета Союзного государства, постоянные наблюдатели при Парламентском собрании, а также члены Молодежной палаты Парламентского собрания, которая была создана после прошлогодней 53-й сессии в городе Брянске.

"Участники заседания рассмотрят вопрос о сближении законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и ход работы по реализации Основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства", — говорится в официальном сообщении.

Депутаты собрания и представители Молодежной палаты обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России, а также вопросы взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов молодежи.