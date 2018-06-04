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При пожаре в ТЦ "Порт" в Казани не сработала сигнализация
05.06.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам представителя ЕДДС, причины отключения устанавливаются. Трудностей с эвакуацией людей не было, так как утром в торговом центре был лишь персонал.
Пламя в здании ТЦ "Порт" в Казани возникло утром 5 июня, возгорание смогли обнаружить на первом этаже торгового помещения.
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По словам представителя ЕДДС, причины отключения устанавливаются. Трудностей с эвакуацией людей не было, так как утром в торговом центре был лишь персонал. ...
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