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Минувший понедельник стал самым жарким в Минске за последние 105 лет
05.06.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
В понедельник в столице воздух прогрелся до 29 градусов. Предыдущий рекорд, установленный в 1913 году, составлял плюс 28.
Температурные рекорды установлены накануне также в Могилеве, где было плюс 29,7 (предыдущий рекорд, датированный 1971 годом, составлял 27,2 градуса), Гомеле — плюс 28,8 (предыдущий максимум составил в 1982 году 28,5 градуса) и на метеостанции «Полесская» на востоке Брестчины — плюс 29,9 (было 28,9 в 1998 году).
В целом по стране 4 июня было на 4—7 градусов теплее климатической нормы.
Однако рекорд дня для 4 июня, который был зафиксирован в Марьиной Горке в 1901 году — плюс 31,9, — не побит.
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В понедельник в столице воздух прогрелся до 29 градусов. Предыдущий рекорд, установленный в 1913 году, составлял плюс 28. Температурные рекорды установлены...
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