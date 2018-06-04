В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске задержали рецидивиста, который подозревается в серии автомобильных краж Там в ночь с 1 на 2 июня злоумышленник попытался взломать семь припаркованных автомобилей, одну машину – «ВАЗ-2102» – он угнал. Подозрение пало на...

Там в ночь с 1 на 2 июня злоумышленник попытался взломать семь припаркованных автомобилей, одну машину – «ВАЗ-2102» – он угнал.Подозрение пало на 44-летнего мужчину, осужденного в 2015 году за аналогичные преступления и освободившегося менее месяца назад.Почерк и манера совершения нынешних преступлений была схожа с кражами трехлетней давности, рассказали правоохранители.У сотрудников милиции появились сведения и о возможной причастности фигуранта к серии хищений из автомашин и угонов, совершенных в Могилевской и Брестской областях, а также на территории Слуцкого района Минской области.В результате в Бобруйске правоохранителями сначала был обнаружен угнанный в Старых Дорогах автомобиль, а затем задержан и сам подозреваемый.